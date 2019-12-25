Василий Демченко: «Интереснее играть, когда много бросают»

Голкипер «Металлурга» Василий Демченко рассказал о том, как освоился в Магнитогорске.

— Меня прекрасно приняли, отличное проживание. Все хорошо, — приводит слова Демченко официальный сайт КХЛ.

— И от дома недалеко.

— Это точно, на выходных можно съездить в родной Челябинск. Я так и сделал во время паузы на Евротур, забрал из Челябинска семью.

— В последних двух матчах против СКА и ЦСКА у вас было очень много работы. Как справляетесь с таким валом бросков?

— Так тем интереснее играть, когда много бросают. Без бросков ты не то, чтобы мерзнешь... Тонус пропадает, а вместе с ним и уверенность.

— Изначально знали, что будете играть два матча подряд с армейскими командами?

— Нет. Узнал, что буду играть сегодня только после матча в Санкт-Петербурге. Но в «Металлурге» стараются как можно раньше поставить вратаря в известность.

— Против СКА вы пропустили всего две шайбы, отразили 32 броска, но пропустили нелепый гол от Артема Зуба. Как в клубе оценили тот матч?

— Такие голы как от Зуба случаются. Надо продолжать работать с тренером и в будущем избегать подобных ситуаций. А вообще в «Металлурге» пока каждый матч пропускаю какую-то нелепую шайбу. Надо от этого избавляться.

— В матче против ЦСКА вроде нелепых не было.

— Зато в общей сложности нам забили три. Это много.

— Пропускать за пять секунд до конца периода всегда неприятно. Неужели бросок Шалунова был неберущимся?

— Макс всегда хорошо бросает, он просто прошил меня. Я контролировал ситуацию, пас Окулова не стал неожиданностью. Может, сказалось то, что это был конец периода, в котором нас серьезно поддавливали.