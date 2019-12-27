Василий Чижов: «Кручинин способен укрепить первую-вторую пятерку и бригаду большинства»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов оценил обмен с «Трактором», в результате которого в уфимский клуб перешел нападающий Алексей Кручинин.

— Кручинин — «праворукий», техничный форвард с пониманием игры, способный укрепить первую-вторую пятерку и бригаду большинства, — цитирует Чижова официальный сайт «Салавата». — Здесь нам требовалось усиление. Надеемся, что он проявит у нас в команде свои лучшие качества.