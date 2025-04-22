Василевский: «Салават» заслужил победу над «Спартаком»
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:1 ОТ1).
— После гола почувствовал радость, — приводит слова Василевского официальный сайт клуба. — Вначале мы играли лучше «Спартака» и заслужили победу. Единой командой вышли, отступать было некуда. Хорошо, что вернули серию в Уфу.
— Праздновали в стиле Александра Овечкина?
— Честно, не хотел праздновать как он (улыбается). Эмоции зашкаливали, так прыгнул.
— У вас больше шансов в седьмом матче? Тем более вы уже выигрывали в этом плей-офф.
— Мы будем играть при своих болельщиках на родной арене. Шансов у нас будет больше.
— Общаетесь с братом, который скоро начнет плей-офф в НХЛ?
— Мы созванивались с ним после первого раунда. Послезавтра Андрей начинает серию с «Флоридой», пожелаем ему удачи.
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Седьмая решающая игра пройдет 23 апреля в Уфе и начнется в 17:00 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|49
|19
|102
|2
|Динамо М
|68
|42
|26
|89
|3
|Спартак
|68
|39
|29
|87
|4
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|86
|5
|ЦСКА
|68
|38
|30
|85
|6
|Северсталь
|68
|41
|27
|83
|7
|СКА
|68
|38
|30
|82
|8
|Торпедо
|68
|31
|37
|71
|9
|Куньлунь РС
|68
|28
|40
|62
|10
|Витязь
|68
|24
|44
|59
|11
|Сочи
|68
|20
|48
|47
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|68
|45
|23
|96
|2
|Сал. Юлаев
|68
|45
|23
|93
|3
|Металлург Мг
|68
|43
|25
|90
|4
|Автомобилист
|68
|41
|27
|89
|5
|Ак Барс
|68
|42
|26
|87
|6
|Авангард
|68
|41
|27
|87
|7
|Сибирь
|68
|29
|39
|69
|8
|Адмирал
|68
|28
|40
|69
|9
|Нефтехимик
|68
|25
|43
|67
|10
|Лада
|68
|22
|46
|54
|11
|Амур
|68
|18
|50
|44
|12
|Барыс
|68
|14
|54
|35
|1/4 финала
|Счет в серии
|
Динамо М - Ак Барс
|3 - 2
|
Трактор - Динамо Мн
|4 - 1
|
Локомотив - Авангард
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Спартак
|3 - 3
|1/8 финала
|
Трактор - Адмирал
|4 - 2
|
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - СКА
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 3
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Металлург Мг - Авангард
|2 - 4
|
Динамо Мн - ЦСКА
|4 - 2
|
Автомобилист - Ак Барс
|3 - 4
|22.04
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -