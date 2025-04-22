Василевский: «Салават» заслужил победу над «Спартаком»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:1 ОТ1).

— После гола почувствовал радость, — приводит слова Василевского официальный сайт клуба. — Вначале мы играли лучше «Спартака» и заслужили победу. Единой командой вышли, отступать было некуда. Хорошо, что вернули серию в Уфу.

— Праздновали в стиле Александра Овечкина?

— Честно, не хотел праздновать как он (улыбается). Эмоции зашкаливали, так прыгнул.

— У вас больше шансов в седьмом матче? Тем более вы уже выигрывали в этом плей-офф.

— Мы будем играть при своих болельщиках на родной арене. Шансов у нас будет больше.

— Общаетесь с братом, который скоро начнет плей-офф в НХЛ?

— Мы созванивались с ним после первого раунда. Послезавтра Андрей начинает серию с «Флоридой», пожелаем ему удачи.

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Седьмая решающая игра пройдет 23 апреля в Уфе и начнется в 17:00 мск.