«Вариант с «Авангардом» маловероятен». Фролик намерен остаться в НХЛ

Агент нападающего Михаэла Фролика Йозеф Махала подтвердил информацию, что у игрока есть предложение из КХЛ. Однако хоккеист планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

— Вариант с «Авангардом» маловероятен, — цитирует агента iDNES.cz. — Предложение действительно было, но Михаэл намерен продолжить карьеру в НХЛ.

32-летний Фролик выступает в НХЛ с 2008 года, в 850 матчах в лиге он набрал 384 (159+225) очка. В сезоне-2012/13 он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».

В нынешнем чемпионате Фролик играл за «Калгари» и «Баффало», набрал 14 (6+8) очков в 57 матчах.