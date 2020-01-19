ВАР в Матче звезд. Арбитры продолжают развлекаться
19:01
Арбитры игры за третье место ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ решили Сергей Беляев и Алексей Белов поиграли в футбольных судей. После просмотра повтора судья зафиксировал взятие ворот, при этом повторив жест футбольных арбитров, показывающих использование системы ВАР.
В игре за третье место дивизион Чернышева обыграл дивизион Харламова по буллитам со счетом 9:8.
VAR decision— КХЛ (@khl) January 19, 2020
GOAL#KHLAllStar pic.twitter.com/xAhbDk7WQ7
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