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ВАР в Матче звезд. Арбитры продолжают развлекаться

19:01

Арбитры игры за третье место ФОНБЕТ-Матча звезд КХЛ решили Сергей Беляев и Алексей Белов поиграли в футбольных судей. После просмотра повтора судья зафиксировал взятие ворот, при этом повторив жест футбольных арбитров, показывающих использование системы ВАР.

В игре за третье место дивизион Чернышева обыграл дивизион Харламова по буллитам со счетом 9:8.

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