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«Ванкувер» предлагал контракт Трямкину, но стороны не смогли договориться

18:32
Никита Трямкин. Фото ХК «Автомобилист».
Никита Трямкин. Фото ХК «Автомобилист».
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«Ванкувер» хотел подписать контракт с защитником Никитой Трямкиным. Стороны не смогли договориться об условиях соглашения, сообщает в Twitter журналист Рик Даливал.

Россиянин хотел заключить соглашение на два года, а канадский клуб предлагал договор на один сезон.

В итоге, 26-летний защитник продлил контракт с «Автомобилистом» на два года. «Ванкувер» потеряет права на игрока.

В минувшем сезоне хоккеист провел за екатеринбургскую команду 65 матчей, забил четыре гола и сделал 13 передач, в розыгрыше плей-офф заработал лучший показатель полезности: «+4».

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