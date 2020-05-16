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Валтонен отказался продлевать контракт с «Мурой». Тренер может возглавить «Барыс»

12:06
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Финский тренер Томек Валтонен отказался от продления контракта со шведской «Мурой», сообщает Iltalahenti.

Эту команду Валтонен возглавлял с ноября прошлого года. Под его руководством «Мура» стала девятой во второй лиге Швеции, остановившись в шаге от плей-офф. Клуб хотел продолжить сотрудничество с финном, но он отказался от нового контракта.

Ранее Валтонен подтвердил, что ведет переговоры с «Барысом» и сборной Казахстана. Параллельно с «Мурой» он возглавлял сборную Польши.

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