Валиуллин высказался о совместной игре за «Ак Барс» с Зариповым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о совместной игре за казанскую команду с Данисом Зариповым и высказался о возможном будущем хоккеиста после завершения карьеры.

«Я вообще всю свою карьеру отдал, из четвертого звена его вытянул. Сам утонул, а он, видите, вылез, да, Данис? Да, мы играли в одном звене, Женя Федоров еще был с нами. Мы дружим уже столько лет и продолжаем, вне зависимости игрок там или менеджер. Продолжаем дальше работать. Данис — это легенда, которая, также можно сказать, хоть я и молодой, выросла на глазах. Все мы видели и знаем. Чем он может заниматься в ближайшее время? Он очень устал, немножечко отдохнет. Потом встретимся, переговорим. Нужно понять, что он сам хочет. Как он себя видит, потому что Зинэтула Хайдярович ему предлагал стать тренером, еще что-то. Все за и против взвесить, посмотреть, а потом уже сам для себя решит. Сейчас пускай чуть-чуть отойдет. Понятно, здесь такой праздник и ему эмоционально очень тяжело. Он немножечко выдохнет и будет видно», — приводит слова Валиуллина Metaratings.ru.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.