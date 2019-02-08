Валерий Шанцев: "Воробьев не потянул роль главного тренера "Динамо"

Гендиректор "Динамо" Валерий Шанцев стал гостем редакции "СЭ" и дал большое интервью. Он рассказал о том, почему главный тренер Владимир Воробьев не смог надолго задержаться в команде.

– В октябре в "Динамо" все было не так гладко: смена тренера, сомнительные перспективы в плей-офф. Тогда припоминали ваши обещания?

– Дело в том, что у любого проекта есть определенные стадии. Владимир Воробьев работал в трудных условиях, команду сформировали очень быстро. Он хороший тренер, но исходя из всех факторов, пришлось произвести изменения. Мы посмотрели и убедились: у клуба один потенциал, у штаба – другой. Отсюда решение о смене тренера. Сейчас все видят, что мы сделали правильно. В то время "Динамо" набрало 30 процентов очков, при Владимире Крикунове – 68 процентов. Разница налицо. Какие бы ни были у тренера помощники, за все отвечает главный. Поэтому вопрос решался прежде всего с Воробьевым. На наш взгляд, он не потянул.

– Вы назвали его "слишком добреньким".

– Не называл. Я говорил о том, что тренер должен быть многоплановым, должен иметь понимание, что он строит. Когда мы начали обсуждать этот вопрос, внятного ответа от Воробьева я не получил. Главный тренер все определяет: видит потенциал всех хоккеистов, изучает, осмысливает предстоящую с противником игру. Против "Амура" будем выступать так-то, против "Локомотива" иначе. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Полная версия интервью Валерия Шанцева