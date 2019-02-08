Валерий Шанцев: "При аншлаге "Динамо" зарабатывает 6 миллионов рублей за матч"

Гендиректор "Динамо" Валерий Шанцев стал гостем редакции "СЭ" и дал большое интервью. Он рассказал о новой арене в Петровском парке, а также озвучил сумму, которую зарабатывает клуб за один матч от продажи билетов.

– Сколько "Динамо" зарабатывает с одного матча при полной заполняемости арены?

– Около шести миллионов рублей.

– Получается, что за регулярный чемпионат можно заработать 180 миллионов?

– Надо учитывать, что у нас есть три категории матчей, в зависимости от которых определяются цены на билеты. Одно дело игры с участием "Спартака", "Магнитки" и СКА. К ним есть устойчивый интерес. Другое – матчи третьей категории. Даже с учетом более низких цен на билеты нам с трудом удается на них отбивать арендную плату – 1,35 миллиона рублей.

– Печально.

– Мы делаем все, чтобы реализовывать максимально возможное количество билетов. Создаем комфортные условия для зрителей. Планируем поменять музыкальное сопровождение. Фортепьяно, наверное, всем уже приелось (смеется). Пойдем еще на кое-какие шаги, ведь конфигурация подтрибунных помещений в Петровском парке необычная. Они масштабнее, чем в "Мегаспорте" или Парке Легенд. Нужно что-то новое организовывать, продумывать, как использовать это пространство, создавать зоны активности для того, чтобы болельщики там проводили время перед матчем и в перерывах. Сейчас мы собираем информацию от болельщиков, что интересно именно им, ведь это они должны получать удовольствие, и не только от хоккея. (Игроь Еронко, Михаил Зислис)

Полная версия интервью Валерия Шанцева