Валерий Шанцев: "Еременко? Вратарская бригада "Динамо" – одна из наших слабых сторон"

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам сезона в КХЛ, информирует официальный Youtube-канал команды.

– Аншлаги в следующем сезоне? Ждем, безусловно. Стоит задача по сохранению и усиления качества игры. Своей хорошей игрой необходимо привлечь людей на матчи "Динамо". Мы будем наращивать работу в подтрибунном помещении. Менеджеры думают об этом. Конечно, билетная программа будет существенно улучшена. Она станет доступнее. Абонементная программа будет готовиться заранее. Все это мы делаем для болельщиков.

21 апреля проведем мероприятие, посвященное юбилеям ветеранов, где будут мастер-классы, автограф-сессии, а также матчи детских и взрослых команд.

Еременко? Он подходит к критическому возрасту. Это уже не тот Еременко, которые помогал завоевывать Кубок Гагарина. Тренерский контракт определяет тех, с кем мы будем заключать контракт. Моя точка зрения, вратарская бригада – одна из наших слабых сторон, – сказал Шанцев.

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