Валерий Каменский: «Здорово, что «Ак Барс» сумел сохранить Зарипова»

Вице-президент и член совета директоров КХЛ, олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский рад, что «Ак Барс» продлил контракт с Данисом Зариповым. В марте игроку исполнилось 39 лет.

— Здорово, что «Ак Барс» сумел сохранить Зарипова, и он продолжит нас радовать своей игрой в привычном ему клубе, — цитируют «Известия» Каменского. — Уже давно трудно представить Казань и Даниса в отрыве друг от друга, хотя были у него и блестящие годы в Магнитогорске. Но сейчас этот игрок — ключевое звено в системе «Ак Барса». Не только благодаря своему индивидуальному мастерству. Здесь еще важен его громадный опыт и авторитет, придающий уверенности всей команде и помогающий прогрессировать молодым хоккеистам, которые, находясь рядом с ним на льду во время тренировок, будут брать пример с Даниса.