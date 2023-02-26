Каменский — о непопадании «Спартака» в плей-офф КХЛ: «Не знаю, с чем это связано, — надо спрашивать у руководства»
Советник председателя наблюдательного совета «Спартак» Валерий Каменский высказался о непопадании красно-белых в плей-офф Кубка Гагарина.
«Команда не попала в плей-офф, потому что не набрала определенное количество очков. Я не знаю, с чем это связано, — это надо спрашивать у руководства команды. Руководство будет решать, что делать дальше. Сейчас закончится сезон, рассмотрят все ошибки, проанализируют. И руководство клуба уже будут принимать какие-то решения. Как это делается везде в цивилизованных командах», — цитирует Каменского Metaratings.ru.
«Спартак» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за шесть лет. В текущем сезоне регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ красно-белые заняли 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 67 играх.
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|Адмирал
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|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
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|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4