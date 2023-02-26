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Каменский — о непопадании «Спартака» в плей-офф КХЛ: «Не знаю, с чем это связано, — надо спрашивать у руководства»

Алина Савинова
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Советник председателя наблюдательного совета «Спартак» Валерий Каменский высказался о непопадании красно-белых в плей-офф Кубка Гагарина.

«Команда не попала в плей-офф, потому что не набрала определенное количество очков. Я не знаю, с чем это связано, — это надо спрашивать у руководства команды. Руководство будет решать, что делать дальше. Сейчас закончится сезон, рассмотрят все ошибки, проанализируют. И руководство клуба уже будут принимать какие-то решения. Как это делается везде в цивилизованных командах», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

«Спартак» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за шесть лет. В текущем сезоне регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ красно-белые заняли 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 67 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-ne-znayu-s-chem-svyazano-nepopadanie-spartaka-v-plei-off-rukovodstvo-reshit-231149/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Валерий Каменский
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