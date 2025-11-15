Каменский — о возвращении Морозова: «Уверен, он быстро вернет былую форму и поможет «Спартаку»
Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» оценил первую игру нападающего красно-белых Ивана Морозова после дисквалификации.
Форвард вернулся на лед в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:4).
«Молодец, что вернулся. Хочу пожелать ему хорошей игры. Естественно, он поможет команде, думаю, у «Спартака» игра наладится и все будет хорошо. До этого инцидента он был лидирующим центральным нападающим, создавал много моментов. Благодаря его действиям решались исходы многих матчей. Уверен, он быстро вернет былую форму. Морозов — очень талантливый парень и его игра — большая помощь «Спартаку», — сказал Каменский «СЭ».
29 августа на Кубке мэра Москвы Морозов сдал допинг-тест, который показал наличие в организме запрещенного вещества. 16 сентября хоккеиста отстранили от тренировок и игр. Позже он признался, что употреблял кокаин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на один месяц.
