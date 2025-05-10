Советник президента «Спартака» — о возможном уходе Голдобина: «Не слышал»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о желании красно-белых расстаться с нападающим Николаем Голдобиным.

«Об этом я не слышал, ничего не знаю про это, честно. Сейчас у нас основные задачи — это игры в финалах ВХЛ и МХЛ», — сказал Каменский «СЭ».

Голдобин перешел в «Спартак» из «Металлурга» летом 2023 года.

В этом сезоне 29-летний нападающий набрал 55 (21+34) очков в регулярном чемпионате и еще 12 (3+9) — в плей-офф.