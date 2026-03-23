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В «Спартаке» оценили шансы команды в плей-офф: «Разговоры вокруг могут сплотить и сделать ее сильнее»

Дарик Агаларов
корреспондент

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о шансах команды в первом раунде Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Лед покажет, насколько «Спартак» готов к плей-офф. Команда готовится. В плей-офф хоккей более ответственный, поэтому уверен, что серия будет интересной. Играть против чемпиона — всегда престижно, а побеждать — еще престижнее. Разговоры вокруг клуба могут сплотить команду и сделать ее сильнее», — сказал Каменский «СЭ».

Первая встреча в противостоянии «Спартака» и «Локомотива» состоится 24 марта в Ярославле. Начало матча — в 19.30 (мск).

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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
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1 Металлург Мг 13 9 4 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 13 7 6 15
4 Автомобилист 13 6 7 14
5 Барыс 12 7 5 14
6 Салават Юлаев 12 6 6 13
7 Амур 12 6 6 13
8 Адмирал 12 4 8 11
9 Трактор 11 5 6 10
10 Авангард 11 5 6 10
11 Сибирь 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 СКА 11 8 3 16
5 Шанхай Дрэгонс 10 7 3 15
6 Северсталь 12 6 6 14
7 Динамо Мн 12 4 8 13
8 Спартак 12 5 7 12
9 Динамо М 13 5 8 12
10 Лада 13 1 12 5
11 Сочи 11 2 9 4
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7.10 15:30 Сибирь – Салават Юлаев - : -
7.10 17:00 Металлург Мг – Адмирал - : -
7.10 19:30 Сочи – Спартак - : -
7.10 19:30 Динамо М – Шанхай Дрэгонс - : -
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