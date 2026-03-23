В «Спартаке» оценили шансы команды в плей-офф: «Разговоры вокруг могут сплотить и сделать ее сильнее»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о шансах команды в первом раунде Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Лед покажет, насколько «Спартак» готов к плей-офф. Команда готовится. В плей-офф хоккей более ответственный, поэтому уверен, что серия будет интересной. Играть против чемпиона — всегда престижно, а побеждать — еще престижнее. Разговоры вокруг клуба могут сплотить команду и сделать ее сильнее», — сказал Каменский «СЭ».

Первая встреча в противостоянии «Спартака» и «Локомотива» состоится 24 марта в Ярославле. Начало матча — в 19.30 (мск).

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