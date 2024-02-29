Каменский о серии ЦСКА — «Локомотив»: «Возможно, что борьба дойдет до седьмой игры»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

«Нас ожидает весьма интересный хоккей, и вполне возможно, что борьба в этой серии дойдёт до седьмого матча. Это две абсолютно лучшие команды. ЦСКА вообще два года подряд выигрывал Кубок Гагарина, поэтому команда знает, что такое победы, и обязательно соберётся на плей-офф», — приводит слова Каменского RT.

Первый матч серии «Локомотив» — ЦСКА пройдет в четверг, 29 февраля в Ярославле. Начало игры — в 19.30 (мск).

Армейцы завершили ФОНБЕТ чемпионат КХЛ на шестом месте, набрав 76 очков в 68 играх. Железнодорожники финишировали третьими с 93 очками.