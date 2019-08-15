Валерий Каменский: «Очевидно, что ЦСКА вновь будет бороться за Кубок Гагарина»

Экс-форвард ЦСКА, олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский уверен, что его бывшая команда в новом сезоне КХЛ будет бороться за победу.

— Клуб обошелся без кардинальных перемен, сохранив победный костяк и точечно его усилив качественными исполнителями вроде Киселевича и Секача, — цитируют «Известия» Каменского. — Очевидно, что армейцы вновь будут бороться за Кубок Гагарина. Та система игры, которую прививает тренерский штаб, доказала свою эффективность двумя подряд финалами плей-офф, один из которых оказался победным. А теперь хоккеисты будут ещё более уверены в себе, и это поможет им держать высокий уровень.

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