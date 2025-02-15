Каменский: «Квартальнов может возглавить любой клуб и показать там хороший результат»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил работу главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартального.

«Я знаю, что Квартальнов — большой профессионал, который любит свою работу, он доказывал это своим трудом. Дмитрий Вячеславович любит хоккей, сам играл, думаю, он всем уже доказал, что является отличным специалистом и тренером. А вот может он возглавить топ-команду или не может...

Квартальнов может возглавить любой клуб и показать там хороший результат, потому что у него огромный опыт. Я знаю его лично и знаю, как он любит выигрывать, а главное, знает, как это делать», — цитирует Legalbet Каменского.