Каменский — о победе «Спартака» в дерби: «Игра характеров, достойная плей-офф»

Советник президента «Спартака» Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (6:5 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«С удовольствием посмотрел матч. Побольше бы таких! Болельщики получили огромное удовольствие от игры. По матчу могу сказать, что это хоккей и здесь нельзя расслабляться. Чуть расслабился — тебя наказывают. Это была игра характеров, достойная плей-офф. От таких матчей хоккей только выигрывает», — сказал Каменский «СЭ».

«Спартак» прервал серию из 3 поражений и с 5 очками располагается на 8-й строчке в таблице Западной конференции. 19 сентября клуб сыграет на выезде с «Автомобилистом».

ЦСКА набрал 7 очков и занимает 2-е место на «Западе». В следующем матче клуб примет «Локомотив» 18 сентября.