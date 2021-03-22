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Валерий Брагин: «Задания играть осторожно у СКА не было»

22:51
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Динамо» (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

— Тяжелый матч, как мы и предполагали. «Динамо» сыграло очень активно, в атаку. Все для нас было непросто. Забили хорошие голы, но соперник сумел сравнять. Очень довольны тем, что забили в овертайме.

— Сегодня был совсем другой матче по сравнению с последней игрой в Санкт-Петербурге. Раньше — скорее шахматы, теперь больше ноги включали. Почему все так изменилось?

— «Динамо» сыграло в атаку, а мы всегда так действуем. Поэтому и получился обоюдоострый хоккей.

— Когда повели 2:0, то было задание сыграть поосторожнее?

— Нет, такого задания не было.

— Кем было принято решение назначить капитаном Бурдасова — вами или командой?

— Тренерским штабом. Бурдасов провел хороший матч.

— Что скажете по состоянию Кетова?

— Сложно сказать. Он остался дома.

(Михаил Зислис)

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