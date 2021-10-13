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Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Е.сли оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телеф.она). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%! Номер моей карты: 4693 9575 5983 8789 Заранее большое человеческое спасибо.

13.10.2021