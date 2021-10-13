Валерий Брагин: «Вся игра у «Динамо» идет через двух игроков — Шипачева и Войнова»
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (5:3).
— Непростая игра, много удалений, но выстояли, показали характер, играли до конца, поэтому и выиграли.
— У «Динамо» самое лучшее большинство, наверняка вы его разбирали, на какие моменты обращали внимание?
— Вся игра у них идет через двух игроков — Шипачева и Войнова, поэтому, конечно, разобрали, подсказали, как правильно играть, — приводит слова тренера сайт «Динамо».
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/175404-aleksey_kudashov____na_ustalosti_sovershayutsya_oshibki__
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13.10.2021