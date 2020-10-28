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Валерий Брагин: «Все понятно: с Омском отдали много сил и эмоций»

28 октября 2020, 23:14
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:2).

— Все понятно: с Омском отдали много сил и эмоций, — цитирует тренер сайт СКА. — Но нужно уметь играть такие матчи, как сегодня. 1:0 повели, хорошие моменты были, но не забили. Нужно делать выводы. Были шансы, надо было забивать, но так сложилась игра. Хочу поблагодарить болельщиков, классная атмосфера. Они всегда нас поддерживают и гонят вперед.

— Может ли идти речь о недооценке?

— Я бы так не сказал. Временами неплохо играли: хорошее начало, а конкретно первая половина стартового периода. Не думаю, что была недооценка.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-kun-lun-1-2-priess-konfierientsiia/

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