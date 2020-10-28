Валерий Брагин: «Все понятно: с Омском отдали много сил и эмоций»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:2).

— Все понятно: с Омском отдали много сил и эмоций, — цитирует тренер сайт СКА. — Но нужно уметь играть такие матчи, как сегодня. 1:0 повели, хорошие моменты были, но не забили. Нужно делать выводы. Были шансы, надо было забивать, но так сложилась игра. Хочу поблагодарить болельщиков, классная атмосфера. Они всегда нас поддерживают и гонят вперед.

— Может ли идти речь о недооценке?

— Я бы так не сказал. Временами неплохо играли: хорошее начало, а конкретно первая половина стартового периода. Не думаю, что была недооценка.