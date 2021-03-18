Валерий Брагин: «Ткачев может сыграть в следующем матче»
22:23
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги после поражения в первом матче полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина с «Динамо» (1:4, 0-1).
— Второй период сыграли с преимуществом, но пропустили от Сергеева необязательный гол, — сказал Брагин. — Хотя у самих в плане атаки все было близко. Мы не забили, а противник использовал свои шансы, поэтому и выиграл.
— Почему не было в составе Ткачева и есть ли у него шанс выйти в следующем матче?
— Решили сыграть именно этим составом. Сейчас будем думать. Может, в следующем матче Ткачев будет играть.
(Михаил Зислис)
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