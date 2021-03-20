Валерий Брагин: «СКА играл не так, как молодежная сборная России»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Динамо», в котором армейцы одержали победу (1:0).

— Сегодня чувствовалась энергетика наших болельщиков. Они поддерживали нас в любой ситуации. Самое главное — сегодня команда работала. За счет этого и заслужила победу, — сказал Брагин.

— По сравнению с первым матчем в СКА было пять изменений в составе, Ваш коллега Владимир Крикунов сказал, что свежесть игроков многое значит. Перед следующим матчем тоже планируете перестановки?

— Все правильно он сказал. Что касается последующих изменений, то сейчас посмотрим на состояние каждого игрока. Пока сложно сказать. Мы проанализировали первый матч, поэтому и появились новые игроки в составе.

— Сегодня еще и новый тренер — Алексей Бабинцев вместо Владимира Потапова.

— Все эти люди работали в нашем штабе в чемпионате. Один ушел наверх, другой спустился на лавку. Мы работаем все вместе.

— Вас устроила игра Ткачева, который для себя многовато ошибался в чужой зоне?

— Ему было тяжело, он давно не играл из-за большого перерыва. Почти две недели прошло. Не просто войти в этот ритм игры. Небольшие проблемы у него были.

— Как оцените игру Каменева, про которого мы успели позабыть?

— Он провел хороший матч. Сначала в плане катания две-три смены были проблемы, но потом он вошел в ритм.

— В последние полторы минуты вы выпустили Цицюра и Каменева. Это был риск?

— Эти люди хорошо играют в обороне.

— По вратарям расстановка теперь понятна?

— У нас есть тренер вратарей. Мы с ним все обсудим и посмотрим, что делать дальше.

— Есть понимание по состоянию Кетова?

— С ним занимаются врачи. О его состоянии сложно сейчас что-то сказать.

— Согласны, что игра СКА напомнила матчи вашей молодежки, когда вы терпели дожидались своего шанса?

— Я бы так не сказал. Мы старались весь матч играть агрессивно. Противник действовал в закрытой манере. Нам было непросто. Пришлось приложить много сил, чтобы вскрыть такую оборону.

— СКА и дальше будет придерживаться такого же стиля?

— Мы на протяжении всего сезона так играем. Поэтому продолжим и дальше.

— Звено Марченко-Морозов-Подколзин сохранится в следующих матчах?

— Да, оно провело хорошую игру.

(Михаил Зислис)