Валерий Брагин: «СКА играл не так, как молодежная сборная России»
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги второго матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Динамо», в котором армейцы одержали победу (1:0).
— Сегодня чувствовалась энергетика наших болельщиков. Они поддерживали нас в любой ситуации. Самое главное — сегодня команда работала. За счет этого и заслужила победу, — сказал Брагин.
— По сравнению с первым матчем в СКА было пять изменений в составе, Ваш коллега Владимир Крикунов сказал, что свежесть игроков многое значит. Перед следующим матчем тоже планируете перестановки?
— Все правильно он сказал. Что касается последующих изменений, то сейчас посмотрим на состояние каждого игрока. Пока сложно сказать. Мы проанализировали первый матч, поэтому и появились новые игроки в составе.
— Сегодня еще и новый тренер — Алексей Бабинцев вместо Владимира Потапова.
— Все эти люди работали в нашем штабе в чемпионате. Один ушел наверх, другой спустился на лавку. Мы работаем все вместе.
— Вас устроила игра Ткачева, который для себя многовато ошибался в чужой зоне?
— Ему было тяжело, он давно не играл из-за большого перерыва. Почти две недели прошло. Не просто войти в этот ритм игры. Небольшие проблемы у него были.
— Как оцените игру Каменева, про которого мы успели позабыть?
— Он провел хороший матч. Сначала в плане катания две-три смены были проблемы, но потом он вошел в ритм.
— В последние полторы минуты вы выпустили Цицюра и Каменева. Это был риск?
— Эти люди хорошо играют в обороне.
— По вратарям расстановка теперь понятна?
— У нас есть тренер вратарей. Мы с ним все обсудим и посмотрим, что делать дальше.
— Есть понимание по состоянию Кетова?
— С ним занимаются врачи. О его состоянии сложно сейчас что-то сказать.
— Согласны, что игра СКА напомнила матчи вашей молодежки, когда вы терпели дожидались своего шанса?
— Я бы так не сказал. Мы старались весь матч играть агрессивно. Противник действовал в закрытой манере. Нам было непросто. Пришлось приложить много сил, чтобы вскрыть такую оборону.
— СКА и дальше будет придерживаться такого же стиля?
— Мы на протяжении всего сезона так играем. Поэтому продолжим и дальше.
— Звено Марченко-Морозов-Подколзин сохранится в следующих матчах?
— Да, оно провело хорошую игру.
(Михаил Зислис)
СКА сравнял счет в серии: 1-1. Следующая встреча пройдет в Москве 22 марта.
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