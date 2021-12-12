Валерий Брагин: «Сейчас пауза — поработаем, отдохнем»
20:09
Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».
«Хорошая игра с нашей стороны, думаю. Работали хорошо, создали немало голевых моментов. Но одной шайбы не хватило для победы. Надо реализовывать свои моменты. Сейчас пауза — поработаем, отдохнем. Болельщиков хотел бы поблагодарить за поддержку — атмосфера в Ледовом всегда приятная», — цитирует тренера сайт СКА.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-dinamo-moskva-priess-konfierientsiia-9/
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