Валерий Брагин считает, что СКА провел хороший матч

Главный тренер СКА Валерий Брагин высказал мнение, что его команда хорошо сыграла против ЦСКА (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Его коллега из ЦСКА Игорь Никитин ранее раскритиковал арбитров.

«Хороший матч с нашей стороны — сыграли агрессивно, все три периода придерживались этой линии, стопроцентных шансов у противника не было, а у нас были хорошие моменты, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Но ведя 3:1 в концовке, пропустили необязательные голы. Главное, что это нас не надломило, играли до конца, взяли верх по буллитам и рады победе».

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