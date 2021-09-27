Валерий Брагин: «Самонов пропустил после хороших бросков. Но решили его поменять»
Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:6 Б).
— Хороший третий период с нашей стороны, сумели сравнять счет. Игра была обоюдоострой, с обилием голевых моментов. На буллитах соперник сыграл чуть получше.
— В концовке за несколько секунд до сирены чувствовали, что забьете?
— Мы на тренировках работаем над правильным расположением игроков. Поэтому и получился такой гол.
— Довольны вратарями?
— Самонов пропустил после хороших бросков. Но решили его поменять, поэтому вышел Аскаров.
— Устраивает ли место команды в таблице?
— Ну, мы среди лидеров. Конечно, хотелось бы лучше. Были необязательные поражения, нужно работать дальше.
— Пытались наложить звено Хендемарка на звено Аалтонена. Получилось?
— Проблем особых не было. Первый гол с подправления нам забили, потом было меньшинство. А так справились.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-riezul-tativnoi-bitvie-v-podol-skie/
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