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Валерий Брагин: «Самонов пропустил после хороших бросков. Но решили его поменять»

27 сентября 2021, 23:22
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Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:6 Б).

— Хороший третий период с нашей стороны, сумели сравнять счет. Игра была обоюдоострой, с обилием голевых моментов. На буллитах соперник сыграл чуть получше.

— В концовке за несколько секунд до сирены чувствовали, что забьете?

— Мы на тренировках работаем над правильным расположением игроков. Поэтому и получился такой гол.

— Довольны вратарями?

— Самонов пропустил после хороших бросков. Но решили его поменять, поэтому вышел Аскаров.

— Устраивает ли место команды в таблице?

— Ну, мы среди лидеров. Конечно, хотелось бы лучше. Были необязательные поражения, нужно работать дальше.

— Пытались наложить звено Хендемарка на звено Аалтонена. Получилось?

— Проблем особых не было. Первый гол с подправления нам забили, потом было меньшинство. А так справились.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-riezul-tativnoi-bitvie-v-podol-skie/

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Иван Шитик все материалы автора

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