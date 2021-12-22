Валерий Брагин: «Надеюсь, порадовали болельщиков своей игрой»
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 ОТ).
— Хорошая победа с нашей стороны. Два периода играли с преимуществом, в начале третьего пропустили необязательный гол, дали «жизнь» ЦСКА, и они сумели сравнять счет. Самое главное, что мы выиграли в этот юбилейный день для клуба и всего российского хоккея. Надеюсь, порадовали болельщиков своей игрой. Сегодня особенно чувствовалась поддержка трибун, болельщики гнали нас вперед при счете 2:2, чтобы мы выиграли.
— Как Карнаухову удалось пройти сквозь четверых игроков СКА как «нож сквозь масло»?
— Нас поймали на пересменке, не было там четверых. Он вышел против защитника, бросил и сумел забить и сравнять счет.
— Обговаривали предварительно, как будете действовать в случае овертайма, ведь ЦСКА скорее всего снимет вратаря? И какие указания давали команде в связи с этим?
— Лишить ЦСКА шайбы. И нам это удалось.
— Почему после матча со «Спартаком» не было ни одного изменения в составе?
— Мы решили, что на данный момент это наш боевой состав.
— Почему в процессе отбывания штрафа Робинсон был заменен на Цицюру?
— У него потекла кровь, потребовалась медицинская помощь.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/ska-tsska-priess-konfierientsiia-15/
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