Валерий Брагин: «Надеюсь, порадовали болельщиков своей игрой»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 ОТ).

— Хорошая победа с нашей стороны. Два периода играли с преимуществом, в начале третьего пропустили необязательный гол, дали «жизнь» ЦСКА, и они сумели сравнять счет. Самое главное, что мы выиграли в этот юбилейный день для клуба и всего российского хоккея. Надеюсь, порадовали болельщиков своей игрой. Сегодня особенно чувствовалась поддержка трибун, болельщики гнали нас вперед при счете 2:2, чтобы мы выиграли.

— Как Карнаухову удалось пройти сквозь четверых игроков СКА как «нож сквозь масло»?

— Нас поймали на пересменке, не было там четверых. Он вышел против защитника, бросил и сумел забить и сравнять счет.

— Обговаривали предварительно, как будете действовать в случае овертайма, ведь ЦСКА скорее всего снимет вратаря? И какие указания давали команде в связи с этим?

— Лишить ЦСКА шайбы. И нам это удалось.

— Почему после матча со «Спартаком» не было ни одного изменения в составе?

— Мы решили, что на данный момент это наш боевой состав.

— Почему в процессе отбывания штрафа Робинсон был заменен на Цицюру?

— У него потекла кровь, потребовалась медицинская помощь.