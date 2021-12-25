Валерий Брагин: «Это хоккей, что-то всегда бывает в первый раз»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).

— Очень хороший матч: обоюдоострый, с моментами, думаю, зрителям понравилось. Главное, что мы выиграли. Едем дальше на Восток, — приводит слова тренера сайт СКА.

— Насколько осознанно лидер Запада сегодня играл вторым номером?

— Моментами и «Сибирь» играла вторым номером, были «качели».

— Михаил Воробьев после того как забил победный гол, во время празднования приложил руки к ушам — наверное передал привет болельщикам, которые во втором периоде его симулянтом называли. Чувствовали у него какую-то особую заряженность?

— У нас все игроки заряжены. Этот момент я даже не видел.

— Сталкивались ли раньше с такой ситуацией, когда два больших штрафа переквалифицируют на малые после видеопросмотров?

— Первый раз у меня такое. Но это хоккей, что-то всегда бывает в первый раз.