Валерий Белов: "В четвертом матче "Витязь" должен прыгнуть выше головы"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов сказал, засчет чего его команда может обыграть ЦСКА в четвертом матче серии 1/4 финала Западной конференции. Армейцы ведут в серии 3-0.

- Ребятами доволен, они играли с самоотдачей. Сделали минимальное количество ошибок, но нас все равно наказали. Постараемся подготовиться к послезавтрашней встрече. Сегодня была боевая, плей-оффовская игра.

- Сегодня "Витязь" играл лучше, но с реализацией беда. Почему не идет шайба в ворота?

- Эта проблема у нас идет по ходу сезона. Не идет большинство, здесь ключевой момент. Это большой резерв для нашей команды. Если бы его поправили, то в чемпионате мы бы набирали больше очков и было бы больше заброшенных шайб. Два года назад мы по этому показателю были третьими в регулярном чемпионате.

- Когда ваша команда упрощает игру, у вас все получается лучше. Вы пытаетесь внести какие-то коррективы?

- Иногда подсказываем. Делаем на этом акцент.

- Не считаете, что для того, чтобы иметь шансы с ЦСКА, надо лезть под кожу и провоцировать?

- Я по-другому скажу: надо всей командой прыгнуть выше головы. Сегодня как раз такая отдача и была, но практически не забили. К тому же, у нас два молодых парня ошиблись. Конечно, нужно, чтобы вся команда свою лучшую игру показала. (Владислав Уткин)