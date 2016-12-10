21:22 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Северсталь" и "Витязь" креативно сыграли в атаке"

0
0
0

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (4:3 ОТ) отметил, что на иностранных лидеров команды в последний месяц выпала очень большая нагрузка. По словам специалиста, соперники продемонстрировали креативную игру в атаке.

– Получилась интересная, результативная игра, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Белова. – Обе команды неплохо, креативно сыграли в атаке. На наших лидеров, которые уезжали в сборную, особенно иностранцев, в этот последний месяц выпала колоссальная нагрузка. Всей команде было непросто, а им особенно. Слава Богу, нашли в себе силы. Честно говоря, без везения сегодня не обошлось. Бывали такие матчи, когда у нас в руках почти была победа, но мы проигрывали. Хорошо, что сегодня не так.
 

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40378/1/

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ