Валерий Белов: "Конечно, "Витязю" помог курьезный гол"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов - о победе над "Трактором" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметил, что команде помог курьезный гол, который в итоге был записан на вратаря.

- Не секрет, что сейчас идет ожесточенная борьба за плей-офф, поэтому нам эти очки очень важны. Тем более, что в Череповце на последних минутах упустили победу и проиграли по буллитам, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - В первом периоде ребята немножко нервничали, многовато сделали ошибок. Второй и третий периоды нам понравились. Конечно, нам помог курьезный гол.

Шок дня: гол "Трактора" в свои ворота во время отложенного штрафа. Шайбу записали на вратаря