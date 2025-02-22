Пьянов: «Для «Сибири» плей-офф уже давно начался»

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов прокомментировал трехматчевую серию поражений команды.

«Я не скажу, что что-то исчезло. Просто в каких-то моментах случается нефарт. Кроме того, начали плохо играть в меньшинстве. Когда соперник разыгрывает лишнего, он нас грамотно разбирает и наказывает за наши недочеты. Нам этого допускать нельзя. Как я уже сказал, надо больше агрессии. Нужно выходить на каждый матч как на последний бой. Для нас плей-офф уже давно начался. Надо продолжать играть, и нельзя расслабляться», — цитируют «Известия» Пьянова.

В четверг, 20 февраля, новосибирцы уступили в гостях «Спартаку» со счетом 2:6. Ранее «Сибирь» проиграла дома магнитогорскому «Металлургу» (2:5) и екатеринбургскому «Автомобилисту» (0:5).

«Сибирь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 58 очков.