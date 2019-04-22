Вадим Шипачев: "Ждал вызова в сборную. Но что делать, ходить и плакать?"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев подчеркнул, что ожидал вызова в сборную России на чемпионат мира-2019.

– Как вы отнеслись к тому, что сейчас вас не позвали в сборную перед чемпионатом мира, учитывая, что с центрами не все и в порядке.

– Я расстроился, так как ждал приглашения. Но что мне сейчас делать? Ходить и плакать? (Алексей Шевченко)

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