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Вадим Шипачев: «В матче с «Барысом» могли пропустить гораздо больше двух шайб»

10:24
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Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

— Мы начали здорово, забили два гола, а вот во втором периоде сыграли отвратительно, вообще никаких шансов не было, — цитирует Шипачева официальный сайт КХЛ. — Хорошо, что наш вратарь отыграл этот отрезок здорово, и мы не пропустили больше двух шайб, а могли гораздо больше.

Наверное, расслабились, думали, что все будет идти также, как и в первом периоде, хорошо, что в конце матча вернулись в игру, Петерссон забил нужный гол и дал нам шанс отыграться в овертайме.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/27/463604.html

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