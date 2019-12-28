Вадим Шипачев: «В матче с «Барысом» могли пропустить гораздо больше двух шайб»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

— Мы начали здорово, забили два гола, а вот во втором периоде сыграли отвратительно, вообще никаких шансов не было, — цитирует Шипачева официальный сайт КХЛ. — Хорошо, что наш вратарь отыграл этот отрезок здорово, и мы не пропустили больше двух шайб, а могли гораздо больше.

Наверное, расслабились, думали, что все будет идти также, как и в первом периоде, хорошо, что в конце матча вернулись в игру, Петерссон забил нужный гол и дал нам шанс отыграться в овертайме.