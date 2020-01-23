Вадим Шипачев: «У «Динамо» нет времени расслабляться»

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев в интервью «Известиям» отметил, что остался доволен Матчем звезд КХЛ и добавил, что расслабляться у его команды нет времени.

— Радует, что для Матча звезд выбрали вашу домашнюю арену, а у «Динамо» было наибольшее представительство — вы, Яшкин, Юусо Хиетанен, Иван Бочаров?

— Конечно, я рад, что этот звездный уикенд проходил на нашем стадионе. И здорово, что нас было четверо — Яшка, Боч, Юусо и я. Разумеется, было весело. Пообщались с ребятами из других команд и с интересом поиграли на своей арене.

— В Москве такие мероприятия пользуются популярностью?

— Все прошло отлично. Мне лично понравилось и здесь, и в прошлом году в Казани. И тогда, и сейчас на трибуны пришло много болельщиков, а для нас, игроков, мероприятие было очень увлекательным. Думаю, Матч звезд в Москве удался.

— Сложно после такого праздника вновь переключаться в режим тренировок и игр регулярного чемпионата?

— Никаких сложностей. В «Динамо» особо нет времени расслабляться.