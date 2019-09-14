Вадим Шипачев: «Три матча выиграли, потом расслабились»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев набрал 600-е очко (197+403) в КХЛ. 32-летний хоккеист забросил вторую шайбу бело-голубых в игре регулярного чемпионата с «Северсталью» (2:3 Б).

— Игра была хорошая. Могли победить, но не реализовали свои моменты, здорово сыграл вратарь у «Северстали», — цитирует Шипачева официальный сайт КХЛ.

Почему проигрываем? Видимо, не можем собраться. Три матча выиграли, потом расслабились, перестали забивать. Рад, что сегодня набрал 600-е очко, причем произошло это дома, на родном льду. Эмоции переполняют. В Череповце хорошая хоккейная атмосфера, вчера удалось встретиться с первым тренером.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков