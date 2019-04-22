Вадим Шипачев: "Разве СКА взял титул при Быкове в комфортной обстановке?"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев не считает, что СКА в КХЛ легче играть, чем другим. Форвард присоединился к "Динамо" после сезона в составе армейцев.

– Как вам после переезда в команду, где нет такой административной поддержки?

– Это вы о чем?

– Не секрет, что у игроков СКА до недавнего времени была мощная поддержка. Это трудно объяснить, а еще трудней доказать, что питерцам было легче, чем остальным. Я, кстати, из-за этого не удивлен проблемам Ильи Ковальчука в "Лос-Анджелесе". Когда после комфортной среды попадаешь туда, где каждый день – война, то приходится очень тяжело.

– Я вообще не согласен, но понимаю, что вас не переубедить. Разве СКА взял титул при Вячеславе Быкове в комфортной обстановке?

– К тому титулу вопросов нет.

– Ага, видите. Но это бесконечная тема и вряд ли мы друг друга убедим. Но я понимаю, о чем вы. В "Динамо" у меня не было никаких сложностей. У нас был прекрасный коллектив, а, главное, когда в раздевалке все в порядке. Хотя потребовалось пару месяцев на то, чтобы притереться друг к другу. Сначала-то вообще все были по группам. Иностранцы – отдельно, например. Но со временем все это ушло. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Шипачева - скоро в "СЭ"