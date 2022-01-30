Капитан «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о последнем разговоре с форвардом «Рейнджерс» Артимием Панариным.

«Последний раз общались с ним летом. Он тогда организовывал благотворительный матч в Москве. На нем были Знарок, Бучневич, другие ребята с НХЛ. У меня есть его номер, но Артемия сейчас нет в WhatsApp. Не знаю, куда ему писать. Наверное, на «Nokia 3310», — сказал Шипачев.

Панарин вышел на чистое 16-е место по числу голевых передач среди российских игроков. В его активе 344 результативные передачи в 472 матчах за карьеру в НХЛ.

Вадим Шипачев ранее был назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаду.