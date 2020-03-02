Капитан «Динамо» Вадим Шипачев рассказал о том, за счет чего его команда выиграла в дерби у «Спартака» (5:1), и о своем удалении за удар в голову.

— Знаете, здорово, что мы выиграли. Хорошо, что выстояли в концовке, — сказал Шипачев. — У нашего звена были моменты. Петерссон здорово сыграл, забил два, Яшкин классно бросил. Хорошая игра, настоящий плей-офф, двигаемся дальше. Этот матч уже забыли. Я не видел, что там было у Гончарова с Яшкиным. Повтора не видел.

— Вы помните, когда в последний раз получали 2+10 за удар в голову?

— Не помню.

— На чемпионате мира в Минске.

— Бывает, что переклинивает. Галимов был с шайбой, я думал, что Яшкин от него уедет, а он в него тоже воткнулся. И потом уже я приехал в эту кучку.

— Нет ли у вас особого отошения к Анселю?

— Нет, ребят. У нас задача — выиграть. Мы выиграли. ( Михаил Зислис)