Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев дал понять, что не думает о возможности допуска к Олимпийским играм после санкций ВАДА. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

— Меня позвали в сборную второй раз. Мне надо доказать, что я готов играть на таком уровне, а вы мне про какую-то Олимпиаду говорите, — цитирует ТАСС Шипачева. — Очень рад вызову в сборную — это супер. Буду рад надеть форму сборной и помочь ей. Мне Андрей Миронов сказал, что нас в сборную вызвали, я очень обрадовался за себя и за него. Это не мое решение, у меня есть задача — хорошо играть за «Динамо» в каждом матче, а там уже вызовут или не вызовут, не мне решать.

За последние два года Шипачев сыграл три матча за сборную России. Он был вызван в национальную команду на Кубок Первого канала.

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