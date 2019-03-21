Вадим Шипачев – о поражении от ЦСКА: "Мастерства не хватает"

Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев прокомментировал поражение бело-голубых в полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с ЦСКА (1-4).

– Почему не получилось в этой серии сыграть, как в регулярном чемпионате?

– ЦСКА здорово в защите играет.

– У вас и Кагарлицкого не пошло против армейцев.

– Мастерства не хватает.

– Вас разбили по разным тройкам.

– Если мы не забиваем, зачем нас ставить вместе? Надо было что-то придумывать.

– Для вас непривычно так рано заканчивать сезон. Что в душе сейчас?

– Пока ничего. Сейчас расстроены, завтра будем думать.

– Были шансы пройти ЦСКА?

– В прошлом матче могли выиграть, упустили победу, стало тяжелее. С одной шайбой тяжело у ЦСКА выиграть.

– Как вам в целом сезон в "Динамо"?

– Отлично. (Евгений Белоусов)