Вадим Шипачев – о поражении от ЦСКА: "Мастерства не хватает"

Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев прокомментировал поражение бело-голубых в полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с ЦСКА (1-4).
– Почему не получилось в этой серии сыграть, как в регулярном чемпионате?
– ЦСКА здорово в защите играет.
– У вас и Кагарлицкого не пошло против армейцев.
– Мастерства не хватает.
– Вас разбили по разным тройкам.
– Если мы не забиваем, зачем нас ставить вместе? Надо было что-то придумывать.
– Для вас непривычно так рано заканчивать сезон. Что в душе сейчас?
– Пока ничего. Сейчас расстроены, завтра будем думать.
– Были шансы пройти ЦСКА?
– В прошлом матче могли выиграть, упустили победу, стало тяжелее. С одной шайбой тяжело у ЦСКА выиграть.
– Как вам в целом сезон в "Динамо"?
– Отлично. (Евгений Белоусов)
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