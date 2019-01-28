Вадим Шипачев: "Игроки "Динамо" не смотрят в таблицу"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев отметил, что команда не задумывается о месте в турнирной таблице. Бело-голубые занимают пятое место в Западной конференции.

- Не смотрим на таблицу и на то, какие соперники нам попадутся в плей-офф, – приводят "Известия" слова Шипачева. – Хотим просто выигрывать каждый матч, занять максимально высокое место в регулярном чемпионате. Поэтому будем биться за победу в каждой из оставшихся встреч.