04:18 | Хоккей — КХЛ

Вадим Шипачев: "Игроки "Динамо" не смотрят в таблицу"

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Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев отметил, что команда не задумывается о месте в турнирной таблице. Бело-голубые занимают пятое место в Западной конференции.

- Не смотрим на таблицу и на то, какие соперники нам попадутся в плей-офф, – приводят "Известия" слова Шипачева. – Хотим просто выигрывать каждый матч, занять максимально высокое место в регулярном чемпионате. Поэтому будем биться за победу в каждой из оставшихся встреч.

Дополнительная информация

https://iz.ru/838792/timur-ganeev/glavnaia-problema-rossiiskogo-basketbola-nekhvatka-zalov

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