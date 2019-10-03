Вадим Шипачев: «Играем не очень, посмотрим, как дальше будет»

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев после завершения матче с «Северсталью» (1:2 Б) раскритиковал игру команды на старте сезона.

— Мы плохо играем, не можем забить, поэтому так получается, — приводит слова Шипачева ТАСС. — Сейчас ничего не получается в большинстве, работаем. Играем не очень, посмотрим, как дальше будет. Пока мы где-то в середине таблицы ковыряемся, должны лучше играть.

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