КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Вадим Шипачев: «Играем не очень, посмотрим, как дальше будет»

00:11
Теги:

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев после завершения матче с «Северсталью» (1:2 Б) раскритиковал игру команды на старте сезона.

— Мы плохо играем, не можем забить, поэтому так получается, — приводит слова Шипачева ТАСС. —  Сейчас ничего не получается в большинстве, работаем. Играем не очень, посмотрим, как дальше будет. Пока мы где-то в середине таблицы ковыряемся, должны лучше играть.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6956937

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир