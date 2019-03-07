Вадим Шипачев: "Динамо" не надо никого подбирать, мы будем биться за свою команду"

Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Йокерита" (4-2). Сегодня бело-голубые победили со счетом 6:2.

- Йокерит" здорово играл, физически сильная команда, много набрасывает на ворота, у них большие ребята и в защите, и в нападении - тяжелая серия, хорошо, что выиграли, - цитирует ТАСС Шипачева. - Хорошо, что команда сплотилась, здорово играем друг за друга. "Йокерит" гнул свою линию все игры, играли своей системой все время. Тяжело было с ними, они физически здорово играли.

Серия между "Спартаком" и СКА? Иногда включаю хоккей, там борьба упорная, серьезная. Я много времени провел в СКА, хорошее время было, но сейчас у меня началось другое хорошее время, сейчас только за "Динамо".

Еще непонятно, с кем сыграем дальше, но как будет, так и будет. Нам не надо никого подбирать, мы будем биться за свою команду. Без разницы, московская серия будет или нет, хорошо, что завтра дали день отдыха, чтобы восстановиться. Сейчас хочу быстрее прийти к своей семье, меня дочка ждет.