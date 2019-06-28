Вадим Шипачев: "Было бы неплохо обновить рекорд результативности "Динамо"

Нападающий Вадим Шипачев, продливший контракт с московским "Динамо", отметил, что чувствует себя комфортно в клубе. Он подчеркнул, что не рассматривал возможность смены команды.

– Здесь мне было очень комфортно в прошлом сезоне, – цитирует официальный сайт "Динамо" Шипачева. – Неплохие взаимоотношения с тренерским штабом сложились, атмосфера в раздевалке меня устраивала. Долго не думал. К тому же у меня был контракт с "Динамо" на следующий сезон – я просто согласился продлить соглашение еще на год. Приятно, что такое предложение от руководства поступило. Для меня это определенный показатель доверия. Буду стараться оправдать все ожидания.

– Рассматривали переход в другой клуб?

– Не задумывался особо над этим. В "Динамо" у меня не было никаких сложностей – зачем мне что-то менять? Сейчас мысли о другом. Я провожу время с семьей, отдыхаю. Все-таки уже скоро начнется подготовка к сезону.

– Как восприняли уход Кагарлицкого из команды?

– Мы разговариваем с Димой. У него были разные варианты продолжения карьеры. Конечно, у нас была хорошая связка, но, думаю, и по отдельности мы покажем себя неплохо.

– Что вам запомнилось больше всего из прошлого сезона за бело-голубых?

– Неплохой сезон получился. Игра пошла не сразу, но потом стали набирать очки. Было много времени на льду, хорошо взаимодействовали с Димой в связке. Только в плей-офф получилось все не так, как хотелось бы.

– Какие задачи ставите себе на грядущий сезон?

– Провести сезон еще лучше. Читал, что установил новый рекорд результативности "Динамо" – было бы неплохо его обновить еще раз! А если серьезно, то командный успех важнее личных показателей. Второй раунд – это не то, на что должно ориентироваться "Динамо". Будем идти до конца.