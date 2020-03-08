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Вадим Шипачев: «Будем разбираться, почему «Динамо» плохо играет в большинстве»

20:58
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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф против «Спартака» (2:3). Счет в серии — 2-2.

— Счет в серии стал 2-2. Это как 0-0. Нам осталось выиграть два раза, — сказал Шипачев. — Постараемся победить в следующем матче. Не знаю, связано ли большое количество нарушений с нервами. Я сам не удалялся. Будем стараться в будущем начинать хорошо играть с первого периода. Что касается не лучших действий в большинстве, то будем в этом разбираться. (Михаил Зислис)

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