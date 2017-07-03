Вадим Хомицкий: "Не думаю, что мои повреждения связаны с возрастом"

Защитник "Сочи" Вадим Хомицкий в интервью "СЭ" выразил мнение, что его травмы в последнее время не связаны с возрастом. 34-летний хоккеист продлил с клубом контракт.

– Последние пару сезонов вас преследовали травмы. Вы понимаете, почему?

– Я и сам себе задавал этот вопрос. Но нет никакой системы. Взять последнее повреждение. Это было на предсезонном турнире в Сочи, я перестарался, когда проводил силовой прием.

– Какой вывод?

– Надо, наверное, спокойнее себя вести на предсезонных турнирах? Шучу, конечно. Не думаю, что мои повреждения связаны с возрастом, с усталостью. Просто был неприятный период в карьере. Все мои травмы такие, что их не избежать в любом возрасте.

– Я все-таки буду намекать на возраст. И вот почему. Несколько лет назад вы стабильно входили в число самых грубых игроков лиги. Не из-за драк, а скорее из-за силовых приемов. Сейчас вы "ловите" соперников гораздо реже.

– Не думаю, что в моей игре что-то изменилось. Я играю жестко, да и последнюю травму получил, как вы помните, из-за силового приема. Может быть, я просто стараюсь действовать аккуратней?

– Последнюю дисквалификацию за силовой прием вы получили достаточно давно?

– Да, причем на Игоре Игнатушкине, с которым мы играли в прошлом году за одну команду. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Хомицкого