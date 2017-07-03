Вадим Хомицкий: "Билялетдинов приглашал в "Ак Барс", а как только я дал согласие, он возглавил сборную"

Защитник "Сочи" Вадим Хомицкий в интервью "СЭ" отметил, что его в "Ак Барс" приглашал Зинэтула Билялетдинов, который покинул клуб ради сборной России, когда хоккеист дал согласие. Спортсмен назвал ситуацию смешной.

– Вы вышли в финал Кубка Гагарина с "Атлантом", но после того сезона все разбежались. Говорят, что игрокам давали очень низкие контракты, чтобы они и не думали оставаться?

– Я ушел по другой причине. Совершенно не помню то предложение, что мне делал "Атлант", но в какой-то момент я понял, что прежней команды не будет, многие уходят. И потому я выбрал "Ак Барс". Там смешно получилось же. Зинэтула Билялетдинов звонил мне, приглашал в клуб, а как только я дал согласие, то он возглавил сборную страны и ушел из Казани.

– Смешно.

– Тренер только и сказал: "Так бывает". Так что с ним я не поработал. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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